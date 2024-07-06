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Bakan Murat Kurum Kahramanmaraş’ta

Bakan Murat Kurum Kahramanmaraş’ta

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ilk ziyareti Kahramanmaraş Valiliği oldu. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Kurum, Valilik makamına geçerek Vali Mükerrem Ünlüer’den şehirdeki genel durumu, yerinde dönüşüm çalışmaları, TOKİ Konutları, rezerv alanlar ve diğer konulara ilişkin bilgiler aldı.

Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i makamında ziyaret etti.
Afet Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum'un, şehirdeki gezi ve incelemeleri devam edecek.

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