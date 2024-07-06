BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  GÜNCEL

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş cinayeti davası sonrası paylaştı: "Hesaplaşacağız"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş cinayeti davası sonrası paylaştı: "Hesaplaşacağız"

Sinan Ateş cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ankara'da cuma namazı çıkışında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının 5'nci celsesinde mahkeme dün ara kararını açıkladı. 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk'ün tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar verdi.

12 kişi tutuklu yargılanıyor

Sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel, Mustafa Emsar Aykal, Çağlar Zorlu ve Serdar Öktem'in üzerlerine atılı suçların mevcut niteliği, mevcut durumuna göre sanıklar yönünden kuvvetli suç şüphesi olgularını göstermesi gerekçesiyle tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İkinci duruşma 19 Temmuz'da

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Ayşe Ateş 4 MHP'linin ismini vermişti

Müşteki ve müşteki avukatlarının dinlendiği celsede ise Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan, bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Dava sonrası 'Hesaplaşacağız' paylaşımı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayete ilişkin "Talimatı veren kişilerden" diyerek işaret ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu iddialara tepki gösterdi. Yönter, ara kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" paylaşımında bulundu.

Yönter'in ardından MHP İstanbul İl Başkanı Engin Akyüz, Nevzat Ünlütürk, Yasar Kaba gibi birçok MHP'li isim aynı paylaşımda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun
Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!
Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!
Eski İsrail Başbakanı Barak konuştu: Bu olursa Gazze'de savaş bitebilir
Eski İsrail Başbakanı Barak konuştu: Bu olursa Gazze'de savaş bitebilir
2 ilde Kuyu-7 Operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu
2 ilde Kuyu-7 Operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu
Büyükekşi'den açıklama geldi: Bugün herkes Merih için oynayacak
Büyükekşi'den açıklama geldi: Bugün herkes Merih için oynayacak
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Karar Resmi Gazete'de: İki yeni idare mahkemesi kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: İki yeni idare mahkemesi kuruldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu! "Ben Türk'üm bununla gurur duyuyorum"
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu! "Ben Türk'üm bununla gurur duyuyorum"
Fransa penaltılarla yarı finalde!
Fransa penaltılarla yarı finalde!
Sosyal medya fenomenleri kaza geçirdi
Sosyal medya fenomenleri kaza geçirdi
İzmir'deki pompalı tüfekli saldırı olayında 3 kişi tutuklandı
İzmir'deki pompalı tüfekli saldırı olayında 3 kişi tutuklandı
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilmeyeceğini açıkladı
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilmeyeceğini açıkladı