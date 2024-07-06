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Karar Resmi Gazete'de: İki yeni idare mahkemesi kuruldu

Karar Resmi Gazete'de: İki yeni idare mahkemesi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı kararına göre, Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri kuruldu.

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Adalet Bakanlığı'nın, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine ve Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce olarak belirlenmesine karar verildi.

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