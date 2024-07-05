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Rekabet Kurumu soruşturma başlattı! Şişe ve cam firmaları...

Rekabet Kurumu soruşturma başlattı! Şişe ve cam firmaları...

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye çevre taahhütlerine uymadıkları, Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ise rekabeti ihlal edici ihaleler gerçekleştirdikleri şüphesiyle soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye çevre taahhütlerine aykırı davranmış olabileceği, Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ise yatay nitelikli ihaleler gerçekleştirmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak, Kurulun 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunuldu ve sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirildi.

Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak inceleme yapılmış ve inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak, ŞİŞECAM ve çevre sistemleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca, bu kapsamda yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde, çevre sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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