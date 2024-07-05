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Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar, ülkelerinde göreve başladı

Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar, ülkelerinde göreve başladı

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle oluşturulan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitimlerini tamamlayan Somalili subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Somali Cumhurbaşkanı, başarılı subaylar sertifikalarını verdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.

"Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler"

3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.

Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

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