Biden'ın seçim iddiası perişan etti! Bitcoin düştü, kripto para piyasası geriledi

Bitcoin'deki değer kaybı küresel kripto piyasasının kan kaybetmesine neden oldu. Küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doların altına indi.

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Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüş, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmaya başladığına yönelik raporlar nedeniyle yaşanıyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıklarının bu ay kademeli bir şekilde sahiplerine dağıtması beklenirken yatırımcılar, bu varlıkların önemli bir kısmının satılacağından endişe ediyor.

Buna bağılı olarak küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saatte yüzde 7,7 azalarak 1 trilyon 980 milyar dolara düştü.

Bitcoin

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, saat 11.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 6'ya yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 54 bin 250 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin gün ortasında 54 bin 981,2 dolardan işlem görüyor.

Ethereum

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 9,6 değer kaybederek 2 bin 864 dolar seviyesine indi.

Ethereum, gün ortasında 2 bin 916,55 dolarda.

Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ihtimali krizi tırmandırdı

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın adaylıktan çekilme ve yerine "kripto para karşıtı" bir adayın gelme ihtimalinin de söz konusu varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Analistler, ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını açıklıyor.

Küresel piyasalardaki yatırımcılar, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın ABD'de yeniden seçilme teklifini iptal etme çağrılarına boyun eğmesi ihtimaline karşı senaryolar üretiyor.

Kripto endüstrisini destekleyen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın karşısına daha güçlü bir Demokrat rakibin ortaya çıkması ihtimali konuşuluyor.

Bitcoin'in son rekoru 14 Mart'ta

2023'ün son çeyreğinden itibaren fiyatı yükseliş eğilimine giren Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylamasının ardından 14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.