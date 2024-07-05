Moskova'da Orban-Putin görüşmesi

Macaristan lideri Viktor Orban, Avrupa Birliği liderlerinin tepkilerinin gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da barışı görüşmek üzere Moskova'ya gitti. AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın, Rusya'da birliği temsil etme yetkisi olmadığını söyleyen AB liderleri ise ziyareti eleştirdi. Öte yandan Putin, tartışmalara rağmen "Orban'ın AB adına konuşmasını beklediğini" söyledi. Kiev Dışişleri ise "Ukrayna olmadan anlaşma yapılamaz" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralan Macaristan'ın lideri Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzereye Moskova'ya gitti.

Orban, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "barış misyonunda" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna konusunda Orban'ın AB'yi temsil etme yetkisinin olmadığını söyleyerek ziyarete tepki göstermişti.

Ancak Putin görüşmede, Orban'ın AB adına konuşmasını beklediğini söyledi.

Kremlin'de İki liderin bir araya geldiği toplantıda Putin, Orban'a "Ukrayna krı̇zı̇ konusunda görüş alışverı̇şı̇nde bulunacağımızı umuyorum" dedi.

Orban'a, "Barış önerilerimi biliyorsunuz" diyen Putin, AB dönem başkanlığının Macarı̇stan'da olduğunu bı̇ldı̇ğı̇nı̇ söyledi.

Orban ise Putin'e, "Avrupa ı̇çı̇n önemlı̇ olan bazı konularda görüşlerı̇nı̇zı̇ öğrenmek ı̇stı̇yorum" diyerek, "Macarı̇stan yavaş yavaş hem Rusya hem de Ukrayna ı̇le konuşabı̇len son Avrupa ülkesı̇ olacak ve ben bu fırsatı kullanmak ı̇stı̇yorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ziyaretten önce yaptığı açıklamada, Macar liderin AB'yi değil, kendi ülkesini temsil edeceğini söyledi.

Borrell, AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın lideri Orban'ın ziyaretinin, yalnızca Macaristan ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

AB dönem başkanlığının bir üye ülkeye, AB adına dış temsil yetkisi vermediğini ifade etti.

Borrell, "Başbakan Orban, Moskova'yı ziyaret etmek için AB Konseyinden herhangi bir talimat almadı. Bu pozisyon, AB ile Putin arasındaki resmi temasları kapsamıyor. Dolayısıyla Macaristan Başbakanı, hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor" diye konuştu.

Viktor Orban'ın Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği dün basına yansımış, bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" uyarısında bulunmuştu.

Orban da bu sabah yayımladığı mesajında amacının birliği temsil ederek müzakere başlatmak olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini belirtti.

Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Putin'le görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise açıklık getirmemişti.

Ukrayna da görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu ziyaret kararı Macar tarafınca Ukrayna ile herhangi bir mutabakat ya da koordinasyon olmaksızın alınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ülkemiz için 'Ukrayna olmadan Ukrayna ile ilgili anlaşma yapılamaz' ilkesi dokunulmazdır ve tüm devletleri bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya yapacağı ziyaret öncesinde NATO'daki mevkidaşlarını bilgilendirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Elbette Viktor Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor. O kendi ülkesini temsil ediyor" dedi.