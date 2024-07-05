Aksa Enerji, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunu 2,8 puan artırdı

Aksa Enerji, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunu 100 tam puan üzerinden 2,8 puan artırarak 91,30'dan 94,10'a yükseltti.

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Aksa Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ve şirketlerin 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından yapılan çalışma sonucunda, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunu 100 tam puan üzerinden 2,8 puan artırarak 91,30'dan 94,10'a yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu artışın en önemli sebeplerinden birinin, Aksa Enerji'nin bu yıl yayınladığı 'Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası' olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirketin uygulayacağı politika kapsamında yönetim kurulunda yer alacak kadın üye oranı hedefini en geç 2030'a kadar gerçekleştirilmek üzere en az yüzde 25 olarak belirlediği anımsatıldı.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ve şirketlerin 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından yapılan çalışma sonucunda, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunu 100 tam puan üzerinden 2,8 puan artırarak 91,30'dan 94,10'a yükseltti.

Buna göre, ana başlıklar bazında Pay Sahipleri Bölümü 100 tam puan üzerinden 91,78, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümü 98,62, Menfaat Sahipleri Bölümü 98,82 ve Yönetim Kurulu Bölümü 90,52 olarak puanlandı.