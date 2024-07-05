UEFA'dan Demiral'a 'Bozkurt' cezası! TFF, itiraz için CAS'a gidiyor

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda galibiyet alınan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. TFF ise ceza kararı için CAS'a başvuruda bulunacak...

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımızda, galibiyetin kahramanı Merih Demiral oldu. Maçta attığı golle takımını galibiyete taşıyan Demiral'ın, gol sonrası yaptığı bozkurt işareti ise büyük yankı uyandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Disiplin Kurulu'nun Demiral'a yönelik başlattığı disiplin soruşturması kapsamında, yerli ve yabancı avukatlar tarafından hazırlanan detaylı bir savunma dosyasını UEFA'ya sundu.

Dosyada, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk kökenli halkların bin yıllık sembolü olduğu vurgulandı ve benzer örneklerle desteklendi.

İki maç ceza

Ancak UEFA, Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle oyuncuya 2 maçlık bir ceza verdi.

Türkiye CAS'a gidecek

Bu kararın ardından TFF, UEFA'nın kararına itiraz etme kararı aldı ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafına başvuruda bulunacak.

Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla UEFA'ya tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür."