Bozkurt krizinde yeni gelişme! TFF'den Merih Demiral hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti. Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı futbolcusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

1000 yıldır Türklerin simgesi

Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyada Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkıldı.

30 sayfalık yapılan savunmada, daha önce diğer futbol müsabakalarında yapılan ve ceza almayan olayların da savunmaya eklendiği ifade edildi.

Karar ne zaman açıklanacak?

UEFA’nın, Merih Demiral ile ilgili kararını öğlenden sonra açıklaması bekleniyor.