BIST 10.879
DOLAR 32,71
EURO 35,43
ALTIN 2.487,01
HABER /  SPOR

Bozkurt krizinde yeni gelişme! TFF'den Merih Demiral hamlesi

Bozkurt krizinde yeni gelişme! TFF'den Merih Demiral hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti. Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkıldı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı futbolcusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

1000 yıldır Türklerin simgesi 

Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyada Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkıldı.

30 sayfalık yapılan savunmada, daha önce diğer futbol müsabakalarında yapılan ve ceza almayan olayların da savunmaya eklendiği ifade edildi.

Karar ne zaman açıklanacak? 

UEFA’nın, Merih Demiral ile ilgili kararını öğlenden sonra açıklaması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç açıkladı: Kira zam sınırı uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kira zam sınırı uzatılacak mı?
Özgür Özel Merih Demiral'ı Diyarbakırlı futbolcu Naki'nin zafer işareti ile kıyasladı MHP'den tepki
Özgür Özel Merih Demiral'ı Diyarbakırlı futbolcu Naki'nin zafer işareti ile kıyasladı MHP'den tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek: "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek: "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor"
Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Birkaç gün içinde...
Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Birkaç gün içinde...
İstanbul Havalimanı 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülünü aldı
İstanbul Havalimanı 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülünü aldı
Mesut Özil bozkurt dövmeli pozuyla Alman medyasını çıldırttı
Mesut Özil bozkurt dövmeli pozuyla Alman medyasını çıldırttı
Messi penaltı kaçırdı Arjantin kalecisiyle yarı finale yükseldi
Messi penaltı kaçırdı Arjantin kalecisiyle yarı finale yükseldi
Akaryakıt, sigaradan sonra alkole de dev zam! Fiyatlar böyle değişti
Akaryakıt, sigaradan sonra alkole de dev zam! Fiyatlar böyle değişti
Cinci hoca liseli çocuğu "sana musallat oldular" diyerek kandırdı, otelde defalarca tecavüz etti! Mide bulandıran sözler
Cinci hoca liseli çocuğu "sana musallat oldular" diyerek kandırdı, otelde defalarca tecavüz etti! Mide bulandıran sözler
Şarkıcı Haluk Levent, konser sonrası hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Haluk Levent, konser sonrası hastaneye kaldırıldı
Vatana destek vergisi iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi
Vatana destek vergisi iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi
Atlas Okyanusu'nda facia! Düzensiz göçmen taşıyan tekne alabora oldu: 89 kişi öldü
Atlas Okyanusu'nda facia! Düzensiz göçmen taşıyan tekne alabora oldu: 89 kişi öldü