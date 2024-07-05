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Bakan Tunç açıkladı: Kira zam sınırı uzatılacak mı?

Bakan Tunç açıkladı: Kira zam sınırı uzatılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz’da sona eren kirada yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceği sorusuna, “1 Temmuz itibarıyla düzenleme sona erdi. Meclis’in takdirinde olan bir husus. Enflasyonu düşürme hedefimiz var" yanıtını verdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ölümlü kaza sonrası ABD’ye firar eden Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye’nin gerekli belgeleri ABD tarafıyla paylaştığını anlatan Bakan Tunç, her duruşma sonrası da ihtiyaç olan belgelerin gönderildiğini anlattı.

“Yargıdan kaçış olmamalı” diyen Bakan Tunç, “1 kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık, iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda tutuklama gerçekleşti. İade yargılaması sonrasında Türkiye’ye gönderileceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Tunç’a 1 Temmuz’da sona eren kirada yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceği de soruldu. Kiradaki artışın Borçlar Kanunu tarafından düzenlendiğini anımsatan Bakan Tunç, “1 Temmuz itibarıyla düzenleme sona erdi. Meclis’in takdirinde olan bir husus. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Ekonomi yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor. Borçlar kanunumuzun ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor” yanıtını verdi.

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