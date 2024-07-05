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Bakan Bak'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Bak'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Bak, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" paylaşımında bulundu.

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