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Çaykur'dan çaya zam: Yeni fiyat listesi belli oldu

Çaykur'dan çaya zam: Yeni fiyat listesi belli oldu

Çaykur, kuru çay fiyatlarına yüzde 24 zam yaparak yeni fiyat listelerini toptan satış şirketlerine gönderdi.

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Çaykur, kuru çay fiyatlarına yüzde 24 zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Zam sonucunda Çaykur'un en popüler çaylarından Rize Turist çayının kilogram fiyatı 189,54 TL'ye, Tiryaki çayının kilogram fiyatı ise 185,66 TL'ye yükseldi. Bazı özel çaylarda ise zam oranları yüzde 39 ile 68 arasında değiştiği belirtildi.

2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dâhil yüzde 68 zam yapılmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi. Bloomberg'ün haberine göre; Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 24 zam yaptı.

Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibarıyla 185,66 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 24 zamlandı.

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.

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