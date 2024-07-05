Sürdürülebilir, akıllı bina ihtiyacı artıyor. Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa’daki AKTİM Çarşı Ofis projesiyle işletmelere avantaj kazandırıyor.

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İstanbul’daki ticari işletmeler, lojistik açıdan önemli değere sahip noktalarda, gayrimenkul arayışını sürdürüyor. İşletmelerin işyeri seçerken dikkat ettiği temel ihtiyaçlardan bahseden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç ise sürdürülebilir, akıllı binaların gerekliliğine dikkat çekiyor. Mimari yönden ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, iş dünyasına kolaylık sağlayacak donatılardan da bahseden Bilgiç, “2024 yılında artık standart projelerin cazip olmadığını, sürdürülebilirlik gerçeğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz” dedi.

İstanbul’daki çarpık kentleşme, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaları açısından birçok soruna yol açıyor. Özellikle şehrin karmaşasının ortasında kalan işyerleri park yeri ve ulaşım problemleriyle mücadele ediyor. Hatta işletmeler sırf otopark yeri eksikliği sebebiyle müşteri kaybedebiliyor ve tedarik süreçlerinde aksaklık yaşıyor. İşlerinin kolaylaşmasını isteyen işletmeler ise yeni nesil akıllı iş merkezlerine yöneliyor. Teknoloji, iklim değişikliği, demografik ve toplumsal değişimlerin bir arada düşünüldüğü ve çözümlendiği projelere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “İklim değişiklikleri ve teknolojik yatırımların artmasıyla, çalışanların iş yaşamlarını hızlandırmaya yönelik yapılar inşa etmemiz gerekiyor. Özellikle şehir merkezleri bu anlamda yeni projelere ihtiyaç duyuyor. Otopark, bina içerisindeki akıllı teknolojiler, iklimlendirme gibi faktörler, yatırımcıların karar vermesinde en önemli etkenler olarak öne çıkıyor” dedi.

“130 milyon dolarlık AKTİM Çarşı & Ofis her iş modeline uygun yapıda tasarlandı”

AKTİM1, AKTİM2, AKTİM3 projeleriyle ticari gayrimenkul üretiminde büyük bir deneyim elde ettiklerini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, İstanbul genelinde inşa edilen konutlar için uygulanan kentsel dönüşüm kadar, ticari üniterlerde de yenilemelere ihtiyacı duyulduğunun altını çizdi. Bilgiç, “130 milyon dolar yatırım bedeliyle inşa edilen Bayrampaşa AKTİM Çarşı& Ofis projemiz, her iş modeline uygun ticari dükkanlar ve modern ofislerden oluşuyor. Gerek mimari yapısı gerek sosyal donatı alanları, gerekse 32.000 m2 büyüklüğünde kapalı otoparkıyla bölgeye yepyeni bir soluk kazandıracak. İnşaat teknikleri, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri ve işlevsellik bakımından çoktan miadını doldurmuş birçok ticaret merkezinin her bakımdan günümüze modernize edilmiş haliyle işletme sahiplerine derin bir nefes aldıracak.” diye konuştu.

"İstanbul’daki şirketler dağınık yerleşim düzenine sahip”

İstanbul’un merkezi ilçelerinde konumlanan esnaf, KOBİ ve üreticinin dağınık bir şekilde faaliyet gösterdiğini söyleyen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, dükkanları kentsel dönüşüme giren esnaf ya da şirketlerin son dönemde toplu işyeri arayışında olmasından yola çıkarak Bayrampaşa’da akıllı ticaret merkezi kurmaya karar verdiklerini ifade etti. Bilgiç, “Bilgiçler Yapı olarak AKTİM Çarşı & Ofis projemizde ticarethanelerinin stratejik konumu, tedarik zincir yönetimi, dağıtım ağı ve müşterilere ulaşım konularında kolaylık sağlıyoruz” dedi.

Bilgiçler Yapı’dan Çevre Dostu Proje

Bilgiçler Yapı'nın AKTİM Çarşı & Ofis Projesi, çevre dostu bir yaklaşımla tasarlandı ve merkezi konumuyla enerji tasarrufu sağlanıyor. Projedeki ticaret merkezlerinin birbirine yakın yerleşimi ve büyük bir otoparka sahip olması esnaf, KOBİ ve üreticilerin mobilite ihtiyaçlarını minimize ederek, ulaşım kaynaklı enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltıyor. Bu kompakt yapı sayesinde, işletmeler arasında mal ve hizmet akışı daha verimli bir şekilde sağlanmakta ve lojistik süreçlerinde harcanan enerji miktarı düşürülüyor. Ayrıca, projede kullanılan sürdürülebilir malzemeler ve enerji verimli sistemler, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynadı. AKTİM Çarşı & Ofis Projesi, hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantajlar sunarak İstanbul’un merkezi ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ’lere sürdürülebilir bir iş ortamı sunuyor.

“Yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyoruz”

Bayrampaşa projesiyle birlikte işletmelerin lojistik açıdan da birçok fırsat elde edeceğini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Aynı zamanda yeni nesil mimarisiyle de iş yapma süreçlerini kısaltacak imkanlar yaratıyoruz. Çünkü yapımız şehir merkezine, otoyollara ve havalimanlarına oldukça yakın. Ticari ünitelerimiz, yatırımcılar için birçok açıdan cazip. Yatırımcılar, ticari ünite satın aldıklarında projenin bulunduğu bölgenin potansiyeli, ticari talep ve rekabet gibi faktörleriyle avantaj kazanıyor” ifadelerini kullandı.