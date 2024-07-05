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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan seçim sonrası karar!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan seçim sonrası karar!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde son kez konuştu. Konuşmasında yenilginin sorumluluğunu üstlenen ve seçmenlerden özür dileyen Sunak, resmen istifa etmek için Kral Charles ile görüşmek üzere yola çıktı.

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 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

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 Temmuz genel seçimlerinde çoğunluğu elde eden partinin lideri Keir Starmer yaptığı konuşmada 'Sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmekte' dedi.

Rishi Sunak Açıklamasında, "Bu iş için elimden geleni yaptım. Ancak siz net bir mesaj gönderdiniz ve önemli olan tek karar sizin kararınızdır. Bugün zor bir gün, ancak dünyanın en iyi ülkesinin Başbakanı olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum" ifadeleri yer aldı.

Sunak, Muhafazakarların 14 yıllık yönetimi boyunca elde ettiği başarıları överek, İngiltere'nin "2010'a göre daha müreffeh, daha adil ve güçlü" olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılan Sunak, resmen istifa etmek üzere Kral Charles'ın yanına gitmek üzere yola çıktı.

Görevden ayrılan Sunak ayrıca, yakında Downing Street'teki yerini alacak olan rakibi Keir Starmer'in "terbiyeli, kamu yararına çalışan biri" olduğunu söyledi.

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