Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili açıklama: "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?"

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izleme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bozkurt' işaretli sevinç sonrası milli futbolcumuz Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatılması hakkında açıklama yaptı.

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Avusturya maçında kaydettiği golün ardından sevincini bozkurt işareti yaparak gösteren milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. UEFA'dan skandal bir karar geldi ve bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildi. Katıldığı Astana zirvesinin ardından ülkeye dönüş yolunda gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da ilk kez değindi.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."

Ne olmuştu?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı.

UEFA'dan yapılan son açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.