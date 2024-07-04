UEFA acımadı, cezayı kesti! İşte EURO 2024'te taraftarlar yüzünden ceza yiyen takımlar
|
EURO 2024'te heyecan sürerken, bir yandan da UEFA, taraftarların sebep olduğu saha olaylar sebebiyle ülkelere cezayı kesiyor. Peki Türkiye, bu ceza listesinde kaçıncı sırada? İşte taraftarı yüzünden Euro 2024'te en fazla ceza alan takımlar...
UEFA, Euro 2024'e katılan ülkelere turnuvanın grup aşamasında 1 milyon sterlinin üzerinde para cezası kesti.
130
BU SENE İLK KEZ BU MAÇLARDA CEZA KESİLDİ
230
Cezalar maçlar sırasında taraftarların davranışlarıyla ilgili olsa da ev sahibi Almanya, Portekiz'in Türkiye ve Gürcistan ile oynadığı maçlar sırasında saha işgalcileri nedeniyle iki kez para cezasına çarptırıldı
330
The Athletic'in haberine göre Euro 2024 turnuvasında taraftarlardan dolayı en fazla ceza alan takımlar açıklandı!
Peki en fazla ceza yiyen ülke hangisi?
430