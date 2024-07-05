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Galatasaray Kulübü, İtalya futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu kiraladı

Galatasaray Kulübü, İtalya futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu kiraladı

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun İtalya temsilcisi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin avrodur. Ayrıca, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

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