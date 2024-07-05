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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisinde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu 2 tır, 1 kamyon ve 1 pikapın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada tır sürücülerinden A.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. ve oğlu O.Ç. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan N.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafiğin bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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