Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'dan Bellingham'a ertelemeli ceza

Milli futbolcumuz Merih Demiral'a bozkurt işareti yüzünden direkt 2 maç ceza veren UEFA, Jude Bellingham'ın skandal hareketine 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza ve 30 bin euro para cezası verdi.

Abone ol

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya-Türkiye maçının ardından 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi.

Jude Bellingham ve Merih Demiral kararlarının ardından UEFA çifte standartla suçlandı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bellingham'a 30 bin euro para ve ertelemeli 1 maç men cezası verildiği belirtildi. Bellingham'ın men cezasının 1 yıl içinde tekrarlanması halinde geçerli olacağı ifade edildi.

UEFA'nın Bellingham'a verilen ceza hakkında yaptığı açıklama şöyle;

"İngiliz Futbol Federasyonu oyuncusu Jude Bellingham'a 30.000 Avro para cezası verilmesine ve temel ahlaki davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, aksi takdirde hak kazanacağı toplam bir UEFA müsabakasından men edilmesine karar vermiştir. Söz konusu uzaklaştırma hemen uygulanmayacak ve işbu karar tarihinden itibaren bir (1) yıllık deneme süresine tabi olacaktır."

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın Slovakya ile oynadığı son 16 turu maçında Jude Bellingham, takımının beraberlik golünü kaydetti.

Bellingham'ın golün ardından Slovakya yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.