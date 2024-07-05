BIST 10.802
DOLAR 32,69
EURO 35,40
ALTIN 2.499,32
HABER /  SPOR

Samuel Eto'o'ya 200 bin dolar para cezası

Samuel Eto'o'ya 200 bin dolar para cezası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o'ya etik, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 200 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Abone ol

CAF, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile ilgili olarak Ağustos 2023'te başlatılan disiplin ve manipülasyon soruşturmasıyla ilgili kararını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, bir bahis şirketiyle para karşılığı elçilik anlaşması yapan Eto'o'nun CAF'ın etik, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kamerun'da Victoria United'ın, 1. Lig'e yükselmesi için manipülasyon yaptığı iddiaları ile ilgili soruşturmada ise CAF, maç manipülasyonuyla ilgili yeterli kanıt olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi.

Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da bir kişi, kendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü
Hindistan'da bir kişi, kendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü
Aksa Enerji, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunu 2,8 puan artırdı
Aksa Enerji, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunu 2,8 puan artırdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'dan Bellingham'a ertelemeli ceza
Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'dan Bellingham'a ertelemeli ceza
Bakan Bak'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
Bakan Bak'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
Galatasaray Kulübü, İtalya futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu kiraladı
Galatasaray Kulübü, İtalya futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu kiraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu! "Putin ile Esad'a davetimiz olabilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu! "Putin ile Esad'a davetimiz olabilir"
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan seçim sonrası karar!
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan seçim sonrası karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili açıklama: "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili açıklama: "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?"
Sinan Ateş cinayeti davasında 10 tutuklu sanığa tahliye
Sinan Ateş cinayeti davasında 10 tutuklu sanığa tahliye
Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa’daki AKTİM Çarşı Ofis projesiyle işletmelere avantaj kazandırıyor
Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa’daki AKTİM Çarşı Ofis projesiyle işletmelere avantaj kazandırıyor