BIST 10.852
DOLAR 32,62
EURO 35,39
ALTIN 2.510,59
HABER /  SPOR

İspanya uzatmalarda Almanya'yı devirdi, yarı finale yükseldi

İspanya uzatmalarda Almanya'yı devirdi, yarı finale yükseldi

EURO 2024 çeyrek finalinde İspanya, Almanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi; İspanya'nın gollerini Dani Olmo ve Mikel Merino, Almanya'nın golünü ise Florian Wirtz kaydetti.

Abone ol

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

51. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Yamal, pasını yerden penaltı noktası gerisindeki Dani Olmo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada son dakikalarda baskısını artıran Almanya beraberliği yakaladı. Soldan Mittelstadt'ın yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Kimmich meşin yuvarlağı kafayla altıpas önündeki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'un sağındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara geçildi.

119. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Soldan Dani Olmo'nun ortaladığı topa ön direkte ve altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Merino kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İspanya, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fed resmen açıkladı! Faiz indirimi olacak mı?
Fed resmen açıkladı! Faiz indirimi olacak mı?
İran’da oy verme işlemi ikinci kez uzatıldı
İran’da oy verme işlemi ikinci kez uzatıldı
Montella'dan flaş sözler! "Bu ceza motive edecek!"
Montella'dan flaş sözler! "Bu ceza motive edecek!"
Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar, ülkelerinde göreve başladı
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar, ülkelerinde göreve başladı
Biden'ın seçim iddiası perişan etti! Bitcoin düştü, kripto para piyasası geriledi
Biden'ın seçim iddiası perişan etti! Bitcoin düştü, kripto para piyasası geriledi
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı
Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı! Özür diledi
Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı! Özür diledi
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Hocamızın listesindeki bir numaralı oyuncuyu alıyoruz
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Hocamızın listesindeki bir numaralı oyuncuyu alıyoruz