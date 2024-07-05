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İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

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İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin Derec Mahallesi'ndeki Es-Sahabe bölgesinde Mudevvih ailesinin evini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, bazı kişilerin de yaralandığı aktarılan haberde, sağlık ekiplerinin saldırıda ölenlerin naaşları ile yaralıları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırdığı ifade edildi.

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