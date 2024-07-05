BIST 10.852
DOLAR 32,62
EURO 35,39
ALTIN 2.510,59
HABER /  DÜNYA

İsrail, Gazze'de toplu katliam yaptı! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail, Gazze'de toplu katliam yaptı! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Abone ol

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kampın kuzeyindeki Gazze Vadisi'nde odun toplayan bir gruba topçu saldırısı düzenledi.

İSRAİL, GAZZE'NİN BİRÇOK NOKTASINDA KATLİAM SALDIRISI YAPTI

İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında iki kadın şehit olurken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU VE YARALANDI

Güneydeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla ve Muin bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı, yaralılar Nasır Hastanesine nakledildi.

Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu insani yardım çalışmalarına katılan bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye ve Zeytun mahalellerinde çeşitli noktaları bombaladı. Hedef alınan bölgelerdeki bazı evler yıkıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya uzatmalarda Almanya'yı devirdi, yarı finale yükseldi
İspanya uzatmalarda Almanya'yı devirdi, yarı finale yükseldi
Fed resmen açıkladı! Faiz indirimi olacak mı?
Fed resmen açıkladı! Faiz indirimi olacak mı?
İran’da oy verme işlemi ikinci kez uzatıldı
İran’da oy verme işlemi ikinci kez uzatıldı
Montella'dan flaş sözler! "Bu ceza motive edecek!"
Montella'dan flaş sözler! "Bu ceza motive edecek!"
Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar, ülkelerinde göreve başladı
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar, ülkelerinde göreve başladı
Biden'ın seçim iddiası perişan etti! Bitcoin düştü, kripto para piyasası geriledi
Biden'ın seçim iddiası perişan etti! Bitcoin düştü, kripto para piyasası geriledi
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı
Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı! Özür diledi
Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı! Özür diledi