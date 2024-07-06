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Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesiyle ilgili bir duyuruda bulundu. Yumaklı, "1 milyar 879 milyon 139 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarım sigortaları prim desteği 1 milyar 861 milyon 119 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat baklagil-dane mısır desteği 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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