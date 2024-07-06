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Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!

UEFA'nın çifte standartlı kararıyla Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesinin ardından Almanlardan flaş bir hamle geldi. Berlin Polis Sendikası, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını emsali olmayan en yüksek riskli maç olarak belirledi. Bununla birlikte yetkililer, tüm personelleri alarm seviyesinde tuttuğunu açıkladı.

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Gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık cezanın ardından Almanya'da flaş bir karar alındı. Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi. 

Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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