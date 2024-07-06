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Büyükekşi'den açıklama geldi: Bugün herkes Merih için oynayacak

Büyükekşi'den açıklama geldi: Bugün herkes Merih için oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, "Bugün sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Herkes Merih için oynayacak." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Juventus'un savunma oyuncusu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı sert bir dille eleştirdi.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada cezanın haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, UEFA'nın kararını kınadı.

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı sert bir dille eleştiren Federasyon Başkanı, cezanın 'haksız, hukuksuz ve adaletsiz' olduğunu belirtti.

Büyükekşi, "Bugün Merih'e verilen ceza haksız, hukuksuz, adaletsiz ve çok büyük bir siyasi olayı gündemimize getirmiştir" dedi.

İşte Büyükekşi'nin yaptığı açıklamanın tamamı

"Bugün sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Herkes Merih için oynayacak. Bugün Merih'e verilen ceza haksız, hukuksuz, adaletsiz ve çok büyük bir siyasi olayı gündemimize getirmiştir. En büyük örneği bir başka oyuncuya verilen ceza. Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da ne kadar yanlı olunduğunun belirtisidir. Verilen kararı kınıyoruz."

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