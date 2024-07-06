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2 ilde Kuyu-7 Operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu

2 ilde Kuyu-7 Operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalandı

Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız

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