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Adana'da enişte-kayınbirader kavgası cinayetle sonuçlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da enişte-kayınbirader kavgası cinayetle sonuçlandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

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Pekmezli Mahallesi'nde Mehmet K. (27), kız kardeşine şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesi Faruk S. (33) ile konuşmak için bir sokakta buluştu. İkili arasındaki görüşmenin bir süre sonra tartışmaya dönüştüğü ve bu sırada Mehmet K'nin Faruk S'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Faruk S, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari cinayet şüphelisi Mehmet K'yi merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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