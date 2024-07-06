BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  GÜNCEL

Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama

Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama

Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 11 aylık Pera bebeğin ölümüne ilişkin aralarında damadın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Abone ol

Aydın'da 1 aylık Pera bebeğin yorgun mermi sonucu ölmesine ilişkin 5 kişi tutuklandı.

11 aylık Pera Palabıyık, Aydın Söke'deki evlerinde annesiyle oyun oynuyordu. O sırada yoldan geçen düğün konvoyundan ateş açıldı.

Silahtan çıkan yorgun mermi, evin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti.

Ailenin tek çocuğu olan bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, mahallede düğünü olan damat ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan 114 bin 567 firmaya denetim!
Ticaret Bakanlığı'ndan 114 bin 567 firmaya denetim!
İlham Aliyev, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı kınadı
İlham Aliyev, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı kınadı
Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bırakacak mı?
Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bırakacak mı?
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş cinayeti davası sonrası paylaştı: "Hesaplaşacağız"
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş cinayeti davası sonrası paylaştı: "Hesaplaşacağız"
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun
Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!
Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!
Eski İsrail Başbakanı Barak konuştu: Bu olursa Gazze'de savaş bitebilir
Eski İsrail Başbakanı Barak konuştu: Bu olursa Gazze'de savaş bitebilir
2 ilde Kuyu-7 Operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu
2 ilde Kuyu-7 Operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu
Büyükekşi'den açıklama geldi: Bugün herkes Merih için oynayacak
Büyükekşi'den açıklama geldi: Bugün herkes Merih için oynayacak
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Karar Resmi Gazete'de: İki yeni idare mahkemesi kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: İki yeni idare mahkemesi kuruldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu! "Ben Türk'üm bununla gurur duyuyorum"
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu! "Ben Türk'üm bununla gurur duyuyorum"