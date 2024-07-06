BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  GÜNCEL

Yavaş: Ülkemiz bu haldeyse yolsuzluk ve israf yüzünden

Yavaş: Ülkemiz bu haldeyse yolsuzluk ve israf yüzünden

ABB Başkanı Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Yavaş, iktidarın uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin belediye başkanlarının görevinin tasarruflu davranmak olduğunu belirterek "Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" dedi.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ziyarette bulundu. Köksal, Yavaş'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ileriki günlerde imzalanacak protokol ile kardeş belediye olacaklarını söyledi.

İktidarın uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin Yavaş, "Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır. Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" dedi.

Ziyarette bir basın mensubunun hükümetin uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin sorusu üzerine Başkan Yavaş, şunları söyledi:

- Tasarruf yapılması gereken bir şey. İhalelerimizi açık yapmak suretiyle ve kamuoyu ile harcadığımız her parayı kuruşuna kadar internet sayfasında açık şekilde vatandaşa hesap vererek bugüne kadar getirdik. Bizim hayali, hiçbir çılgın projemiz yoktu. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirleri mutlaka bizi etkiledi ama sonuçta olumlu yönde etkileyecek. Bizi çok etkilemiyor ama başka belediyeleri ne kadar etkiliyor zaman içerisinde göreceğiz.

- Ama biraz aceleci çıktılar. Tasarruf ettirelim derken mesela Ankara'da zarar ettiğimiz konular da oldu. Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır. Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın akıbeti kötü çıktı
Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın akıbeti kötü çıktı
Motosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı
Motosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı
Tarife ve fiyat listesi denetimlerinde işletmelere 47 milyon lira ceza kesildi
Tarife ve fiyat listesi denetimlerinde işletmelere 47 milyon lira ceza kesildi
Adana'da enişte-kayınbirader kavgası cinayetle sonuçlandı
Adana'da enişte-kayınbirader kavgası cinayetle sonuçlandı
Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama
Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama
Ticaret Bakanlığı'ndan 114 bin 567 firmaya denetim!
Ticaret Bakanlığı'ndan 114 bin 567 firmaya denetim!
İlham Aliyev, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı kınadı
İlham Aliyev, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı kınadı
Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bırakacak mı?
Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bırakacak mı?
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş cinayeti davası sonrası paylaştı: "Hesaplaşacağız"
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş cinayeti davası sonrası paylaştı: "Hesaplaşacağız"
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Hayırlı ve bereketli olsun
Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!
Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş karar!
Eski İsrail Başbakanı Barak konuştu: Bu olursa Gazze'de savaş bitebilir
Eski İsrail Başbakanı Barak konuştu: Bu olursa Gazze'de savaş bitebilir