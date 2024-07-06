Tarife ve fiyat listesi denetimlerinde işletmelere 47 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, tarife ve fiyat denetimleri kapsamında işletmelere toplam 47 milyon 43 bin 348 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Perakende satışa sunulan mal ve hizmetlere ait etiket, fiyat listesi ve tarifelere ilişkin hususların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlendiği anımsatılan açıklamada, "Temel amacı perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan yönetmelik, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gıda fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında giderek artan düzeyde fiyat farklılıkları oluştuğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu işletmelerin tarife ve fiyat listelerinin sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle tüketiciler nezdinde oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve piyasalarda istikrarın sağlanması amaçlarıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin 'iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne' tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmiştir. Bakanlık olarak bu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız TOBB ve TESK ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir."

​​​​​​​114 bin 567 firma denetlendi

Ticaret il müdürlüklerinin 2 Ocak 2024'ten itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere yoğun denetimler yapmaya başladığı hatırlatılan açıklamada, denetimlerde öncelikle işletmelerin mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirilmelerinin sağlandığı, aykırılıkların tespitinde ise işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı ticaret il müdürlüklerinin 114 bin 567 firmayı denetlediği ve denetimler sonucunda 21 bin 659 aykırılığa 47 milyon 43 bin 348 lira idari para cezası uyguladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

​​​​​​​"Yaygın denetim süreci sonucunda, hizmet veren firmalar tarafından uygulamanın benimsendiği ve gerekli özenin gösterilerek uyum sağlandığı gözlemlendi. Tüketiciler açısından şeffaflığın sağlanması nedeniyle satıcıya karşı duyulan güven artmış, hem hizmet veren firmalar hem tüketicilerimiz nezdinde etkin sonuçlar alınmıştır. Ticaret Bakanlığınca denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğinden, tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından firmaların belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir."