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Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu. Cesedin, sokaktaki pansiyonda konaklayan 46 yaşındaki Özcan D.'ye ait olduğu belirlendi. Özcan D.'nin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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Kızılsaray Mahallesi 90. Sokak'taki pansiyonun önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesi sonucu ölen kişinin Özcan D. (46) olduğu ve pansiyonda konakladığı tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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