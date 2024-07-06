İyi Parti'den Bozkurt kanunu teklifi TBMM'ye geldi! Ulusal sembol olsun

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral'in yaptığı 'Bozkurt' işareti olay oldu. Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'ya tepkiler çığ gibi büyürken, TBMM'ye dikkat çeken bir kanun teklifi verildi. İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin, TBMM Başkanlığı'na 'Bozkurt' işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için kanun teklifinde bulundu.

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İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, gündeme oturan ve Merih Demiral'in 2 maç men cezası aldığı 'Bozkurt' işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

İYİ Parti milletvekili Çirkin'in sunduğu kanun teklifinin içerisinde şu ifadelere yer verildi;

"Atatürk, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde devlet armasında, posta pulunda ve Kahramanmaraş kalesine yaptırdığı bayrak tutan bozkurt heykelinde, kısacası birçok yerde 'Bozkurt' sembolünü kullanmıştır. Bununla birlikte son dönemde 'Bozkurt' sembolünün dünya üzerinde yaşayan tüm Türkler için anlamını idrak edememiş olan bazı ülkeler, bu işaretin kullanımını farklı saiklerle yasaklama yoluna gitmişlerdir. Bu nedenledir ki Türkiye’nin milli maçında yaşadığı sevinci ve gururunu göstermek için 'Bozkurt' işareti kullanan bir sporcumuz UEFA’ya şikayet edilmiş ve cezalandırılmak istenmiştir. Milli sembolümüzün, Türkiye’nin dışındaki bazı ülkelerde, siyasi bir hareket olarak kabul edilmesinin önüne geçilmesi ve 'Bozkurt’un ülkemiz ve ülkemiz dışında da ulusal bir sembol olarak tanınması için bu kanunun kabul edilmesi önem arz etmektedir"