BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışması tamamlandı

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışması tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.

Abone ol

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.

Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi. Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmaları sırasında orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatılmış, araçlar trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirilmişti. Çalışmalar sırasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu da Bahçelievler'e kadar uzanmıştı.

Şeritlerin açılmasının ardından köprüdeki akıcı trafik havadan görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu
Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu
İyi Parti'den Bozkurt kanunu teklifi TBMM'ye geldi! Ulusal sembol olsun
İyi Parti'den Bozkurt kanunu teklifi TBMM'ye geldi! Ulusal sembol olsun
Esad ve Suriye'yi sarsan gelişme! Luna El Şibil trafik kazasında yaşamını yitirdi
Esad ve Suriye'yi sarsan gelişme! Luna El Şibil trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ankara ve İstanbul'daki berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu
Ankara ve İstanbul'daki berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu
Bakan Murat Kurum Kahramanmaraş’ta
Bakan Murat Kurum Kahramanmaraş’ta
Gazze'de son durum: Can kaybı 38 bin 98'e çıktı
Gazze'de son durum: Can kaybı 38 bin 98'e çıktı
Yavaş: Ülkemiz bu haldeyse yolsuzluk ve israf yüzünden
Yavaş: Ülkemiz bu haldeyse yolsuzluk ve israf yüzünden
Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın akıbeti kötü çıktı
Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın akıbeti kötü çıktı
Motosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı
Motosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı
Tarife ve fiyat listesi denetimlerinde işletmelere 47 milyon lira ceza kesildi
Tarife ve fiyat listesi denetimlerinde işletmelere 47 milyon lira ceza kesildi
Adana'da enişte-kayınbirader kavgası cinayetle sonuçlandı
Adana'da enişte-kayınbirader kavgası cinayetle sonuçlandı
Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama
Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama