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İstanbulluları sevindiren haber! Çalışmalar tamamlandı

İstanbulluları sevindiren haber! Çalışmalar tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatılan ve 4 gün boyunca çalışma olacağı belirtilen Haliç Köprüsü'nde tüm şeritler yeniden trafiğe açıldı. Köprünün, asfalt yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

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Haliç Köprüsü'nün asfalt yenileme çalışmaları erken bitti.

İBB Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde 3 Temmuz'da tamamlanması planlanan asfalt yenileme çalışmaları gece 01.00'da tamamlanacaktır. 8 Temmuz'da tamamlanan çalışmayla 2 gün önce tamamlanan Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri kullanıma açıldı. Çalışmalar yönetsel köprü metro güzergahı eskiyen ve Sürüş konforunu etkileyen alan yenilendi.

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmaları sırasında orta köprü Mecidiyeköy istikamet trafiği kapatılmış, araç trafiği işaretleri ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirilmişti. Çalışmalar sırasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu da Bahçelievler'e kadar uzanmıştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri tekrar kullanıma açıldı. Açılanlarla birlikte köprüdeki toplanma alanının dış cephe görüntüleri gösterildi.

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