BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  MEDYA

Nike'ın reklam filminde Kürdistan propagandası

Nike'ın reklam filminde Kürdistan propagandası

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, yeni reklam filmini, içinde "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum." cümlesinin geçtiği şarkıyla yayınladı.

Abone ol

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, son reklam filminde, "Robin Nazari" adlı bir sarkıcıyla İsveçli yönetmen-prodüktör "Maceo Frost"un kurduğu "Bijî" isimli müzik ikilisinin "Gold (Altın)" isimli şarkısını kullandı.

Şirketin Instagram hesabından paylaşılan reklam filminde, "Nike Air. Şampiyon sporcuların tam özelliklerine göre tasarlandı. Nike Air'i deneyimlemek için bio’daki bağlantıya tıkla. #WinOnAir." ifadelerine yer verildi. Reklam filmi, Nike'ın 10 milyon takipçili X hesabından da paylaşıldı

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde "London to Kurdistan. I like to wear my gold, like a Kurdish mum." yani "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum." ifadelerinin yer aldığı duyuldu.

Şarkının orijinal klibinde, bir kuyumcuda altın alışverişi sırasında çekilen sahneler yer alıyor.

(TELİF HAKKI NEDENİYLE VİDEOYU YAYINLAYAMIYORUZ)

ÖNCEKİ HABERLER
Türk taraftarlarımızdan Berlin'de A Milli Takımımıza büyük destek
Türk taraftarlarımızdan Berlin'de A Milli Takımımıza büyük destek
Murat Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek
Murat Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Hüseyin Yayman canlı yayında gündemi değerlendirdi, Hatay'daki depremzede vatandaşlara müjde verdi
Hüseyin Yayman canlı yayında gündemi değerlendirdi, Hatay'daki depremzede vatandaşlara müjde verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "UEFA'dan ceza alabiliriz"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "UEFA'dan ceza alabiliriz"
Karabük'te minibüs şoförü aracında bulduğu 22 bin doları polise teslim etti
Karabük'te minibüs şoförü aracında bulduğu 22 bin doları polise teslim etti
MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”
MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”
Sanatçı Haluk Levent taburcu edildi
Sanatçı Haluk Levent taburcu edildi
Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor
Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor
Sisi ve Esad, Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü
Sisi ve Esad, Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü
Giresun'da 2 gün denize girmek yasak
Giresun'da 2 gün denize girmek yasak