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Türk taraftarlarımızdan Berlin'de A Milli Takımımıza büyük destek

Türk taraftarlarımızdan Berlin'de A Milli Takımımıza büyük destek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarlar Berlin sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı.

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.

Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek başkent Berlin'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

Coşkuyla maç saatini bekliyorlar

Turnuva boyunca Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Berlin'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı.

Sokaklar kırmızı-beyaz oldu

Türk taraftarlar, mehter marşı eşliğinde meşaleler yakıp, tezahüratlar söyledi. Futbolseverler millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

Hedef yarı final

Zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaşarak Milli Takım'dan galibiyet beklediklerini ifade ettiler.

Binlerce taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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