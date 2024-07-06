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MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı’ndan bir video paylaştı. “Kilit kapanıyor.” notuyla paylaşılan videoda harekat sahasında makineli silahla atış yapıldığı görülüyor.

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Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede süren operasyonlara ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı sahasında makineli silaha atış yapılırken kaydedilen bir video paylaşıldı.

Paylaşıma, “Kilit kapanıyor.” notu düşüldü.

Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.

MSB
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