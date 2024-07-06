MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı’ndan bir video paylaştı. “Kilit kapanıyor.” notuyla paylaşılan videoda harekat sahasında makineli silahla atış yapıldığı görülüyor.Abone ol
Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede süren operasyonlara ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı sahasında makineli silaha atış yapılırken kaydedilen bir video paylaşıldı.
Paylaşıma, “Kilit kapanıyor.” notu düşüldü.
Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.