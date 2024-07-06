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Murat Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek

Murat Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuştu. Kurum açıklamasında yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslim edileceğini söyleyerek teslimlerin etap etap süreceğini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

"Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek"

"Bugün baktığımızda 6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda" diyen Murat Kurum şöyle devam etti:

Bugüne geldiğimizde o günden bu yana başlattığımız konutlarımızın Bakanlığımız ve iştiraklerimiz tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı ve yine yerinde dönüşüm ile ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. 4 bin 500 köyde vatandaşımızın mümkünse yerinde, değilse eğer toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz ve bugüne kadar 76 bin konutumuzu 2 bin şantiyemizde çalışan 153 bin emekçi kardeşimiz ile birlikte teslim etmiş olduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutumuzu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutlarımızı şehrin ihtiyaçlarını gözeterek çok daha güzel bir Kahramanmaraş'ı hep birlikte bu çalışmaları yaparak hayata geçirmek istiyoruz. Kahramanmaraş özelinde 17 bin 592 konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik.

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