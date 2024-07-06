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Kırmızı bültenle aranan Rus, Türkiye'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Rus, Türkiye'de yakalandı

Rusya'da işlediği suçlar sebebiyle kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu şahıs, Alanya'da yakalandı. Yakalanan R.S., geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Rusya'da işlediği suçla ilgili INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Alanya'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, INTERPOL tarafından "suç örgütü kurmak ve yağma" suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu R.S.'nin ilçede olduğunu belirledi.

Kestel Mahallesi'ndeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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