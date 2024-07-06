Çinli Skywell'in yetkilileri Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi! Türkiye'ye gel vergiden kurtul!

BYD'nin Türkiye'de yatırım yapacağı haberlerinin ardından bir başka Çinli Skywell'in yetkilileri Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Kısa süre önce Çin menşeli otomobil ithalatının ek mali yükümlülükten muaf olacağı açıklanmıştı.

Abone ol

Kısa süre önce Çin menşeli otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenleme yapılmıştı. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatının ek mali yükümlülükten muaf olacağı açıklandı.

Bu duyurudan kısa süre sonra BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklanmıştı. Şimdi ise bir başka Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell'in yetkilileri Türkiye'ye ziyarete geldi.

ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİLER

Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden Skywell'in kurucu başkanı ve Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi ve kurucusu Stephen Wong, Skywell'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Wu Longba ile Skywell Türkiye ve Skywell Europe Bölge Direktörü Chen Quanrong Skywell, Türkiye'ye yönelik yeni yatırımlarını ve gelecek dönem piyasaya sunulacak yeni modellerini görüşmek ve Türkiye distribütörleri Ulu Motor ile olan mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek amacıyla temaslar gerçekleştirmek adına Türkiye ziyaretinde bulundular.

Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Ulu Motor ve Ulubaşlar Grubu kurucu başkanı Nuri Ulubaş, Ulu Motor Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ziya Ulubaş, Skywell Europe & UK CEO'su Mahmut Ulubaş ile ev sahibi Skywell Ankara Yetkili Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Cankay Çetinkaya katılım sağladı.

Ev sahipliği yapan aynı zamanda da Skywell'in Türkiye'deki bayilerinden birisi olan Cankay Otomotiv Skywell Resmi Plaketi ile ödüllendirildi. Plaket Skywell'in kurucu başkanı ve Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi ve kurucusu Stephen Wong tarafından Cankay Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cankay Çetinkaya'ya verildi.

Heyet devamında Ankara Çin Konsolosluğu ve Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İş birliği Forumu'na katılarak temaslarda bulundu.

Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell yetkilileri, Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

YATIRIM YAPAN VERGİDEN MUAF

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin karara göre; yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

ÇİN MENŞEİLİ OTOMOBİLLERE YÜZDE 40 EK VERGİ GETİRİLMİŞTİ

Geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Çin menşeli otomobillerden yüzde 40 ek vergi alınması kararı alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin %40’ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır."