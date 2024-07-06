Merih Demiral, Hollanda maçı öncesi taraftarları selamladı

Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Hollanda maçı öncesinde sahaya çıkarak ay-yıldızlı taraftarları selamladı.Abone ol
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak.
Clement Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.
Tribünleri selamladı
Bu müsabaka öncesinde stadyumu dolduran taraftarlarımız aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle Hollanda karşısında forma giyemeyen Merih Demiral'ı tribünlere çağırdı.
Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından men cezası alan savunma oyuncusu, Ay-yıldızlı futbolseverlerin sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.