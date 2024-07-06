İsviçre'yi yenen İngiltere, EURO 2024'te yarı finale yükseldi

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, çeyrek finalinde İsviçre'yi penaltılarda yenerek adını yarı finale yazdırdı.Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Düsseldorf Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada İsviçr'nin golünü 75. dakikada Embolo atarken İngiltere'nin golünü 80. dakikada Saka kaydetti.
Kazananı belirlemek için karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda İngiltere, İsviçre'ye 5-3 üstünlük kurdu.
İngiltere'de Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Arnold penaltı atışını gol çevirdi. İsviçre'de ise Schar, Shaqiri ve Amdouni penaltıyı gole çevirirken Akanji kaleci Pickford'u geçemedi.
Bu sonucun ardından İngiltere, EURO 2024'te yarı finale yükselirken İsviçre turnuvaya veda etti. İngiltere yarı final mücadelesinde Hollanda - Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.