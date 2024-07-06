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Efsaneden UEFA'ya gibi Merih Demiral cevabı: Kim oluyorlar?

Efsaneden UEFA'ya gibi Merih Demiral cevabı: Kim oluyorlar?

Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Marco van Basten, Merih Demiral'ın EURO 2024'teki Avusturya maçındaki sevinci yüzünden aldığı ceza hakkında UEFA'ya sert sözlerle yüklendi.

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Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Marco van Basten, Merih Demiral'ın EURO 2024'teki Avusturya maçındaki sevinci yüzünden aldığı cezayı veren UEFA'yı yerden yere vurdu.

EURO 2024 maçlarını canlı veren Hollandalı kamu yayıncısı NOS'ta gündemi değerlendiren deneyimli futbol adamı, Merih Demiral'ın cezası için de UEFA'ya tepkisini dile getirdi.

"FUTBOLA SADIK KALIN"

Eski futbolcu UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Basten bu konuda şunları söyledi:

"Merih Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi? Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın."

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