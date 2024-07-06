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Türk bayrağına zarar verdi, MİT yakaladı: Türk halkından özür dilerim

Türk bayrağına zarar verdi, MİT yakaladı: Türk halkından özür dilerim

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk bayrağını yırtan şahıs "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’nin kuzeyinde Türk bayrağına saldıranların peşini bırakmıyor.

MİT’in yoğun çalışmaları sonucunda Azez’de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.

'ŞEREFLİ TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM'

Türk bayrağını kirli elleri ile yırtan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade SMO tarafından Azez'de gözaltına alındı.

Türk bayrağını yırtan şahıs “Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim” dedi. 

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