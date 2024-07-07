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Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu

Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1mağlup ayrılan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle birlikte adeta yıkıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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