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Milli Takım'ın golünü atan Samet secdeye yattı

Milli Takım'ın golünü atan Samet secdeye yattı

EURO 2024'te A Milli Takım'ı Hollanda karşısında öne geçiren golü atan Samet Akaydin, golün ardından secdeye gitti.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) büyük bir heyecanla çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşıyor.

Bu kritik mücadelede millilerimiz, tarihi bir zafer için ter döküyor.

Hem takım hem de taraftarlar için unutulmaz bir anıya dönüşecek bu maçta, Bizim Çocuklar sahada tüm güçleriyle savaşıyor.

Golünü attı secdeye gitti

Maçın 34. dakikasında Arda Güler'in harika ortasına yine aynı güzellikte yükselen Samet Akaydın millilerimizin ilk golünü kaydetti.

Golün ardından tüm Türkiye büyük bir sevinç yaşarken golün sahibi Samet secdeye gitti.

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