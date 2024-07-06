Milli Takım'ın maçında Türk taraftarlardan stadyumda bozkurt işareti

EURO 2024'de çeyrek final maçında Türkiye ve Hollanda kozlarını paylaşıyor. Maçın başında marşımızın çaldığı dakikalarda ise Türk taraftarları bozkurt işareti yaparak eşlik etti.Abone ol
2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımımız, büyük bir mücadeleye imza atmak üzere sahaya çıkıyor.
Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştığımız kritik maçta, millilerimiz tarih yazmaya hazırlanıyor.
Bu maçın öncesinde Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmada 2 golümüzün sahibi Merih Demiral'in yaptığı bozkurt işareti tartışmalara yol açmıştı.
Taraftarlarımız bozkurt işaretiyle İstiklal Marşı'na eşlik etti
UEFA tarafından Demiral'e 2 maç ceza verilmişti.
Bugünkü Hollanda karşılaşmasının öncesinde okunan İstiklal Marşı'mızda ise tribünlerde bulunan binlerce Türk taraftarı bu karara tepki verircesine marşımıza bozkurt işareti yaparak eşlik ettiler.
O anlar sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.