HABER /  GÜNCEL

Ünlülere uyuşturucu operasyonu gözaltı listesi! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak

İSTANBUL'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında ise Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı da bulunuyor. Bu isimlerin bazılarının adreslerinde bulunamadığı Şeyma Subaşı'nın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. İşte hakkında gözaltı kararı verilen ünlülerin listesi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasında bir çok ünlü ismin bulunduğu öğrenildi. Bazıları gözaltına alınırken, bazılarının yurt dışında olduğu belirlendi. 

Gözaltına alınan ünlü isimler
Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

-Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.
-Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı olan isimler
Adreslerinde bulunamayan ya da yurt dışında oldukları belirlenen ünlüler için de gözaltı kararı bulunuyor. 

 -Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
-Melisa Döngel ve Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Jandarmanın gözaltı listesinde başka isimlerin de bulunduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

SAVCILIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gündeme oturan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna dair şu açıklamayı yaptı:
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.
-Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat: 07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir.
-Şüpheli Mümine Senna YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

