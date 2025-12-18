Ünlülere uyuşturucu operasyonu gözaltı listesi! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak

İSTANBUL'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında ise Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı da bulunuyor. Bu isimlerin bazılarının adreslerinde bulunamadığı Şeyma Subaşı'nın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. İşte hakkında gözaltı kararı verilen ünlülerin listesi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasında bir çok ünlü ismin bulunduğu öğrenildi. Bazıları gözaltına alınırken, bazılarının yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ünlü isimler

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

-Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

-Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı olan isimler

Adreslerinde bulunamayan ya da yurt dışında oldukları belirlenen ünlüler için de gözaltı kararı bulunuyor.

-Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

-Melisa Döngel ve Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Jandarmanın gözaltı listesinde başka isimlerin de bulunduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.